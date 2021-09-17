Без Малиновського: Петраков оголосив склад збірної України на жовтневі матчі відбору ЧС-2022

Без Малиновського: Петраков оголосив склад збірної України на жовтневі матчі відбору ЧС-2022

9 жовтня "синьо-жовті" зіграють з Фінляндією, а 12 жовтня - проти Боснії і Герцеговини.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців, викликаних для підготовки та участі в найближчих матчах національної команди у відборі на Чемпіонату світу-2022.

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У переліку викликаних - 25 гравців. Ще восьмеро виконавців внесені до резервного списку.

Варто зазначити, що виклик до національної команди не отримав півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський, який раніше гостро відреагував на чутки про конфлікт із Петраковим.

У жовтні збірна України проведе два поєдинки кваліфікації на мундіаль: проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів). Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар", Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі - "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Резервний список: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря" Луганськ), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернігів), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1").

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Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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