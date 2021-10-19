Без Матвієнка: "Шахтар" оголосив заявку на битву з "Реалом" у Лізі чемпіонів

До списку потрапили 25 футболістів.

Стала відома заявка донецького "Шахтаря" на поєдинок 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".

Про це повідомляє офіційний Twitter "гірників".

Так, у грі з Королівським клубом потенційно можуть вийти на поле 25 гравців. Варто зазначити, що поза заявкою опинився основний центральний захисник - Микола Матвієнко.

Утім, до заявки донеччан повернувся захисник Віктор Корнієнко, який пропустив матч із "Зорею" через проблеми зі здоров'ям. Також в списку заявлених футболістів виявилися півзахисник Артем Бондаренко і нападник Дентіньо, які напередодні займалися по індивідуально програмі.

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Отже повна заявка "Шахтаря" має такий вигляд :

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Судаков, Педріньо

Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо

У першому турі "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" (0:2), а потім зіграв унічию з "Інтером" (0:0).

"Шерифу" (0:2), а потім з "Інтером" (0:0). "Реал" у стартовому поєдинку вирвав перемогу над "Інтером" (1:0), а в другому турі сенсаційно поступився "Шерифу" (1:2).

над "Інтером" (1:0), а в другому турі "Шерифу" (1:2). Минулого сезону доля також звела "Шахтар" і "Реал" в одній групі Ліги чемпіонів. Тоді український клуб несподівано виграв обидва матчі (3:2 у Мадриді та 2:0 у Києві).

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

Додамо, що поєдинок "Шахтар" - "Реал" розпочнеться 19 жовтня о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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