Без медалі: українська чемпіонка Європи з важкої атлетики отримала травму на Олімпіаді-2024

Українка Каміла Конотоп виступила у фіналі з важкої атлетики на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

23-річна спортсменка з Харкова змагалася у ваговій категорії до 59 кг і в підсумку не змогла завоювати медаль, посівши сьоме місце з результатом 227 кг за сумою двоборства.

Вже у своїй першій спробі в ривку Каміла встановила олімпійський рекорд, взявши вагу 104 кг. Далі українка спробувала підняти 106 кг, але схопилася за задню поверхню стегна і не змогла цього зробити. Третю спробу в ривку на 106 кг Конотоп також не виконала через отриману травму.

Таким чином, Конотоп з результатом 104 кг закінчила виступи в ривку на п'ятому місці.

Незважаючи на обставини, українка продовжила боротьбу в поштовху. В першій спробі Каміла успішно взяла вагу 123 кг, у другій намагалася підкорити 129 кг, але знову відчула біль у стегні та не завершила її. На останню, третю спробу наша спортсменка замовила 132 кг, проте проблеми зі здоров'ям далися взнаки і вона теж виявилася невдалою.

"Золото" здобула китаянка Ло Шифан з сумарним результатом 241 кг, "срібло" виборола Мод Шаррон з Канади – 236 кг, а "бронза" дісталася Ко Сін Чунь з Китайського Тайбею – 235 кг.

Зазначимо, що Конотоп – абсолютна чемпіонка Європи 2024 року з важкої атлетики. В лютому на континентальній першості у Софії (Болгарія) українка виграла одразу три золоті нагороди: в ривку, поштовху та за сумою двоборства.

Каміла є триразовою абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики (2021, 2023, 2024).

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 вісім нагород: три золоті, дві срібні та три бронзові.

Станом на зараз Україна посідає 17-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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