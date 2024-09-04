Без Мессі та Роналду, але з Довбиком: оголошено список претендентів на "Золотий м'яч-2024"

Журнал France Football оголосив список усіх номінантів на "Золотий м'яч-2024".

Серед претендентів на приз найкращому футболісту світу не знайшлося місця легендарним Ліонелю Мессі та Кріштіану Роналду. Водночас на головну індивідуальну нагороду номінували українського форварда Артема Довбика.

Зазначимо, що ні Роналду, ні Мессі одночасно не увійшли до списку номінантів на "Золотий м'яч" вперше від 2003 року. Понад 20 років хоча б один з них претендував на почесну нагороду.

Усі номінанти на "Золотий м'яч-2024"

Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид)

Рубен Діаш ("Манчестер Сіті")

Філ Фоден ("Манчестер Сіті")

Федеріко Вальверде ("Реал" Мадрид)

Еміліано Мартінес ("Астон Вілла")

Родрі ("Манчестер Сіті")

Деклан Райс ("Арсенал")

Гаррі Кейн ("Баварія")

Вітінья (ПСЖ)

Коул Палмер ("Челсі")

Дані Карвахаль ("Реал" Мадрид)

Ламін Ямаль ("Барселона")

Букайо Сака ("Арсенал")

Вільям Саліба ("Арсенал")

Хакан Чалханоглу ("Інтер" Мілан)

Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

Алехандро Грімальдо ("Баєр")

Адемола Лукман ("Аталанта")

Лаутаро Мартінес ("Інтер" Мілан)

Антоніо Рюдігер ("Реал" Мадрид)

Артем Довбик ("Рома")

Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті")

Тоні Кроос (завершив кар'єру)

Мартін Едегор ("Арсенал")

Дані Ольмо ("Барселона")

Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид)

Ніко Вільямс ("Атлетик" Більбао)

Флоріан Вірц ("Баєр")

Граніт Джака ("Баєр")

Матс Гуммельс ("Рома")

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 28 жовтня в Парижі.

Нагадаємо, що чинним володарем "Золотого м'яча" є форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

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