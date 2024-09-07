Без Мудрика: збірна України оприлюднила заявку на стартовий матч Ліги націй проти Албанії

За інформацією ЗМІ, Михайло пропустить гру через пошкодження.

Стала відома заявка збірної України на матч 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Албанії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, із тих футболістів, які зараз перебувають у розташуванні "синьо-жовтих", до заявки не потрапив вінгер "Челсі" Михайло Мудрик.

За інформацією ЗМІ, Михайло пропустить гру через невелике пошкодження. Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста та поберегти його до наступного матчу проти Чехії, який заплановано на вівторок, 10 вересня.

Зазначимо, що для української збірної це вже третя втрата перед поєдинком з албанцями. Раніше табір "синьо-жовтих" через травми залишили форвард Артем Довбик і захисник Денис Попов.

Заявка збірної України на матч з Албанією:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Конопля, Бондар, Таловєров, Забарний, Миколенко, Тимчик, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Шапаренко, Судаков, Циганков, Зінченко, Бражко, Піхальонок, Кабаєв

Нападники: Яремчук, Ванат

Матч Україна – Албанія відбудеться у суботу, 7 вересня, на стадіоні "Epet Arena" у чеській Празі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Албанія доступна на нашому сайті.

У новому розіграші Ліги націй команда Сергія Реброва виступатиме у Дивізіоні B. Окрім Албанії, суперниками українців у групі будуть Чехія та Грузія.

Нагадаємо, раніше став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй-2024/25.

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