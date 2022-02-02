Без найтитулованішого футболіста світу: "Барселона" зібралася дозаявити на Лігу Європи трьох новачків

Без найтитулованішого футболіста світу: "Барселона" зібралася дозаявити на Лігу Європи трьох новачків

Дані Алвес не допоможе команді на європейському турнірі.

Захисник "Барселони" Дані Алвес не потрапить до заявки команди на Лігу Європи.

Про це повідомив журналіст Хосеп Солдадо в ефірі програми Jugones на El Chiringuito TV.

Учасники Ліги Європи можуть дозаявити на плейоф лише трьох футболістів. Очікується, що до заявки потраплять Адама Траоре, П'єр-Емерік Обамеянг та Ферран Торрес, які поповнили склад "Барси" взимку, як і Алвес.

У стикових матчах плейоф Ліги Європи синьо-гранатові зіграють із "Наполі".

Цього сезону Алвес зіграв лише в одному матчі "блаугранас" та оформив одну гольову передачу.

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