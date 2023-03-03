Без нервів не обійшлося: три українські стрибунки у висоту вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2023

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник пробилися до фіналу в стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2023 в приміщенні, який триває в Стамбулі (Туреччина).

Для потрапляння до фіналу необхідно було взяти висоту 1,91 м. Левченко впоралася з цим завданням з першої спроби, а Табашник – з другої.

А ось у Магучіх несподівано виникли проблеми. Вона двічі поспіль не взяла планку 1,87 м, а потім вирішила ризикнути та одразу перенесла планку на 1,91 м.

На щастя, остання спроба Ярослави стала успішною та дозволила їй кваліфікуватися до фіналу континентальної першості.

Медальні змагання у жінок у стрибках у висоту на ЧЄ-2023 відбудуться в неділю, 5 березня, о 9:20 за київським часом.

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