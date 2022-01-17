Без низки гравців першої команди: "Динамо" вирушило на міжсезонний збір до Іспанії

Без низки гравців першої команди: "Динамо" вирушило на міжсезонний збір до Іспанії

ЗМІ пишуть, що декілька гравців здали позитивні тести на коронавірус.

Київське "Динамо" полетіло до Іспанії на перший із трьох запланованих взимку навчально-тренувальних зборів.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу взяв на борт літака 29 футболістів, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Зазначимо, в цьому списку відсутні п'ять гравців першої команди: захисники Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, а також нападники Ілля Шкурін та Ерік Рамірес.

Столичний клуб уточнив, що решта виконавців першої команди приєднаються до підготовки пізніше,

Склад Динамо на збір в Іспанії

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Захисники: Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль

Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньо, Буяльський, Антюх, Бражко, Назар Волошин

Форварди: Кулач, Бєсєдін, Супряга

Як повідомляє dynamomania.com, напередодні у Караваєва, Забарного і Шкуріна був діагностований коронавірус, який завадить їм взяти участь у першому зборі. Рамірес перебуває в розташування збірної Венесуели, а Попов продовжує реабілітацію після травми.

Перший збір "біло-синіх" у провінції Аліканте триватиме до 27 січня. Під час нього підопічні Луческу проведуть чотири спаринги. Суперниками киян будуть "Реал Мурсія" (Іспанія), "Расінг Уніон" (Люксембург), "Буде-Глімт" (Норвегія) та ще одна команда, яку оголосять пізніше.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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