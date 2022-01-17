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Без низки гравців першої команди: "Динамо" вирушило на міжсезонний збір до Іспанії

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Без низки гравців першої команди: "Динамо" вирушило на міжсезонний збір до Іспанії

ФК Динамо Київ

ЗМІ пишуть, що декілька гравців здали позитивні тести на коронавірус.

Київське "Динамо" полетіло до Іспанії на перший із трьох запланованих взимку навчально-тренувальних зборів.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу взяв на борт літака 29 футболістів, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Зазначимо, в цьому списку відсутні п'ять гравців першої команди: захисники Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, а також нападники Ілля Шкурін та Ерік Рамірес.

Столичний клуб уточнив, що решта виконавців першої команди приєднаються до підготовки пізніше,

Склад Динамо на збір в Іспанії

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Захисники: Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль

Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньо, Буяльський, Антюх, Бражко, Назар Волошин

Форварди: Кулач, Бєсєдін, Супряга

Як повідомляє dynamomania.com, напередодні у Караваєва, Забарного і Шкуріна був діагностований коронавірус, який завадить їм взяти участь у першому зборі. Рамірес перебуває в розташування збірної Венесуели, а Попов продовжує реабілітацію після травми.

Перший збір "біло-синіх" у провінції Аліканте триватиме до 27 січня. Під час нього підопічні Луческу проведуть чотири спаринги. Суперниками киян будуть "Реал Мурсія" (Іспанія), "Расінг Уніон" (Люксембург), "Буде-Глімт" (Норвегія) та ще одна команда, яку оголосять пізніше.

  • "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
  • У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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