Без новачка, але з Циганковим: "Динамо" оголосило заявку на виїзну гру з "Фенербахче" у Лізі Європи

Стала відома заявка київського "Динамо" на поєдинок 1-го туру групової стадії Ліги Європи проти турецького "Фенербахче".

Так, тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв до Стамбула 25 гравців.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

У заявці киян немає останнього новачка Кахіма Перріса та хавбека Самби Діалло, якого нещодавно було переведено з "Динамо" U-19 до першої команди. Натомість, до Туреччини прилетів лідер "Динамо" Віктор Циганков, який не грав у останніх матчах через ушкодження.

До вашої уваги повна зявка столичного колективу на гру зі стамбульцями:

Воротарі: Бущан, Бойко;

Бущан, Бойко; Захисники: Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кенджера, Боль;

Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кенджера, Боль; Півзахисники: Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Шапаренко, Яцик, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв,

Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Шапаренко, Яцик, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Нападники: Ванат, Бесєдін.

Зазначимо, що зустріч "Фенербахче" - "Динамо" відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 19:45 за київським часом.

В іншому протистоянні групи кривдник "Дніпра-1" у кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК Ларнака удома прийматиме французький "Ренн". Ця гра також розпочнеться о 19:45 за Києвом;

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 15 вересня: "Динамо" - АЕК, "Ренн" - "Фенербахче".

Додамо, що "біло-сині" та стамбульці вже перетиналися цього єврокубкового сезону. В рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" пройшло "Фенербахче" (0:0, 2:1).

Читайте також:

Фенербахче - Динамо: де дивитися і які прогнози букмекерів на матч Ліги Європи

Найгірший старт в історії: "Динамо" встановило клубний антирекорд в Чемпіонаті України

Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу