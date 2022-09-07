Без новачка, але з Циганковим: "Динамо" оголосило заявку на виїзну гру з "Фенербахче" у Лізі Європи

Стала відома заявка київського "Динамо" на поєдинок 1-го туру групової стадії Ліги Європи проти турецького "Фенербахче".
Так, тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв до Стамбула 25 гравців.
Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
У заявці киян немає останнього новачка Кахіма Перріса та хавбека Самби Діалло, якого нещодавно було переведено з "Динамо" U-19 до першої команди. Натомість, до Туреччини прилетів лідер "Динамо" Віктор Циганков, який не грав у останніх матчах через ушкодження.
До вашої уваги повна зявка столичного колективу на гру зі стамбульцями:
- Воротарі: Бущан, Бойко;
- Захисники: Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кенджера, Боль;
- Півзахисники: Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Шапаренко, Яцик, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв,
- Нападники: Ванат, Бесєдін.
Зазначимо, що зустріч "Фенербахче" - "Динамо" відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 19:45 за київським часом.
- В іншому протистоянні групи кривдник "Дніпра-1" у кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК Ларнака удома прийматиме французький "Ренн". Ця гра також розпочнеться о 19:45 за Києвом;
- Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 15 вересня: "Динамо" - АЕК, "Ренн" - "Фенербахче".
Додамо, що "біло-сині" та стамбульці вже перетиналися цього єврокубкового сезону. В рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" пройшло "Фенербахче" (0:0, 2:1).
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