"Без обмежень": українська тенісистка показала, як проїхалася автомобілем зі швидкістю 240 км/год (відео)

Ролик не для людей зі слабкими нервами.
Українська тенісистка Катарина Завацька поділилася з шанувальниками несподіваним відео.
143-тя ракетка світу опублікувала у сторіс Instagram ролик, як вона в автомобілі, сидячи на місці пасажира, їде німецькими дорогами. Водночас стрілка спідометра вказує на швидкість 240 кілометрів на годину.
"Коли в Німеччині, обмежень немає", - написано в коментарі до відео.
- Завацька посідає 143-тє місце в рейтингу найкращих тенісисток планети. Це шостий результат серед українок.
- За кар'єру Катаріна виграла понад 400 тисяч доларів призових.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Завацька блиснула ідеальною фігурою в купальнику.