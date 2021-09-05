"Без обмежень": українська тенісистка показала, як проїхалася автомобілем зі швидкістю 240 км/год (відео)

"Без обмежень": українська тенісистка показала, як проїхалася автомобілем зі швидкістю 240 км/год (відео)

Ролик не для людей зі слабкими нервами.

Українська тенісистка Катарина Завацька поділилася з шанувальниками несподіваним відео.

143-тя ракетка світу опублікувала у сторіс Instagram ролик, як вона в автомобілі, сидячи на місці пасажира, їде німецькими дорогами. Водночас стрілка спідометра вказує на швидкість 240 кілометрів на годину.

"Коли в Німеччині, обмежень немає", - написано в коментарі до відео.

Завацька посідає 143-тє місце в рейтингу найкращих тенісисток планети. Це шостий результат серед українок.

За кар'єру Катаріна виграла понад 400 тисяч доларів призових.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Завацька блиснула ідеальною фігурою в купальнику.

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