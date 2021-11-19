Без одного з лідерів: став відомий склад чоловічої збірної України на перший етапу Кубка світу-2021/22 з біатлону

Без одного з лідерів: став відомий склад чоловічої збірної України на перший етапу Кубка світу-2021/22 з біатлону

Стартуватимуть вони 27 листопада.

Визначився склад чоловічої збірної України на перший етапу Кубка світу-2021/22 з біатлону.

Про це розповів старший тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра, передає Biathlon.com.ua.

Так, на першому етапі нового сезону виступатимуть Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. Ще два біатлоністи приєднаються до основної збірної з команди Б. Їхні імена будуть відомі після контрольного тренування.

Відсутній у списку один із ключових біатлоністів української команди - Артем Прима. Також не зможе взяти участь у старті нового сезону й Сергій Семенов. Причиною його відсутності є наслідки COVID-19, який призвів до того, що частина складу чоловічої команди під час тренувального табору в Норвегії вимушена була вирушити на самоізоляцію.

Зазначається, що склад на другий етап Кубка світу буде визначено за підсумками першого тижня змагання в Естерсунді та Ідрі.

Прем'єрний етап сезону в Естерсунді запланований на 27-28 листопада. Там же відбудеться і другий етап Кубка світу 2-5 грудня.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів світового кубка. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Раніше визначився склад й жіночої збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону.