Без одного з лідерів: збірна України оголосила заявку на матч плейоф Ліги націй проти Бельгії

"Синьо-жовті" не можуть розраховувати на Артема Довбика.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив заявку національної команди на перший матч плейоф проти Бельгії за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у розташуванні "синьо-жовтих", поза списком на поєдинок опинилися нападник Артем Довбик та захисник Валерій Бондар, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що на передматчевій пресконференції Ребров повідомив, що Довбик підхопив вірусну інфекцію. Він пропустив останнє тренування в загальній групі.

Заявка збірної України на матч плейоф Ліги націй проти Бельгії

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (всі – "Шахтар"), Олексій Сич ("Карпати"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд" Англія), Єгор Назарина, Георгій Судаков (обидва – "Шахтар"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (всі – "Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Владислав Ванат ("Динамо"), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).

Матч Україна – Бельгія відбудеться у четвер, 20 березня, в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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