Без одного з лідерів: збірна України з біатлону назвала склад на сезон-2024/25

Артем Прима не потрапив до складу "синьо-жовтих" на наступний сезон і може завершити кар'єру.

Збірна України з біатлону визначилася зі складом чоловічої та жіночої команд, які готуватимуться до сезону-2024/25.

Як повідомляє Суспільне Спорт, до списку чоловічої збірної України не потрапив один з лідерів команди Артем Прима, який може завершити кар'єру.

До складу жіночої збірної не увійшли Дар'я Блашко (зосередиться на відновленні від проблем зі здоров'ям) та олімпійська чемпіонка Олена Білосюк, яка минулий сезон завершила достроково через операцію на колінах.

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько розповів, що майбутнє Прими у команді визначиться протягом наступних тижнів.

"Артем Прима – він є у складі спортсменів. Але він звертався до мене щодо того, що вже вік, який ставить перед ним особисте запитання, чи продовжувати спортивну кар'єру. Він планує залишатися у біатлоні і залишиться там. Артем – неймовірно працьовитий та відповідальний спортсмен, хочу сказати лише гарні слова щодо його ставлення до роботи.

Звісно, ми нікого ні до чого не можемо змусити, але побачимо. Прима залишається спортсменом у національній команді з біатлону, але щодо його подальших виступів визначимося наступними тижнями", – сказав Крулько на президії Федерації біатлону України.

Склад збірної України з біатлону на підготовку до сезону-2024/25

Жінки: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Городна, Любов Кип'яченкова, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Ірина Петренко, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько, Тетяна Тарасюк

Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Борковський, Степан Кінаш, Сергій Супрун

Раніше стало відомо, хто очолюватиме чоловічу та жіночу збірні України з біатлону наступного сезону.

У сезоні Кубка світу-2024/25 збірна України з біатлону матиме квоту у п'ять спортсменок у жіночих особистих гонках, тоді як у чоловічих наша команда зможе виставляти максимум чотирьох спортсменів.

Новий сезон Кубка світу з біатлону розпочнеться 30 листопада етапом у фінському Контіолагті.

Читайте також:

Стала відома сума призових, яку заробили українські біатлоністи за сезон Кубка світу-2023/24

Перший Великий кришталевий глобус у кар'єрі: визначилася тріумфаторка Кубка світу з біатлону

Перед заключною гонкою сезону: визначився переможець Кубка світу з біатлону-2023/24