Без Підручного: стало відомо, хто представить Україну на першій гонці сезону Кубка світу з біатлону

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився зі складом національної команди на перший старт сезону – індивідуальну гонку на 20 км Кубка світу з біатлону, яка відбудеться у фінському Контіолахті.

До складу увійшли: Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Прима.

У першій гонці сезону не зможе взяти участь капітан збірної Дмитро Підручний.

"Не стартую, бо була довга проблема з коліном, вона мене ще турбує. Через неї пропустив дуже багато тренувань, зараз не зовсім готовий до такої важкої гонки. Можливо, на наступні гонки поставлять, якщо буду краще готовий", – сказав Підручний у коментарі Суспільне Спорт.

Зазначимо, що Підручний пропустив останній збір національної команди, відновлюючись після травми коліна.

Відкриватимуть індивідувальну гонку у складі збірної України Богдан Цимбал та Антон Дудченко, які потрапили до першої стартової групи під 13-м та 17-м номерами відповідно. До другої, третьої та четвертої груп потрапило по одному українцю: Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Прима відповідно.

Нагадаємо, що перший етап Кубка IBU з біатлону, який мав відбутися від 24 до 27 листопада у норвезькому Шушені, було скасовано. Через це старт сезону Кубка світу та Кубка IBU відбудеться в один день.

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