Без Підручного: стало відомо, хто з українців побіжить чоловічу індивідуальну гонку на ЧС з біатлону

Чоловіча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться 19 лютого.

Збірна України визначила заявку команди на чоловічу індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону-2025, який триває у швейцарському Ленцергайде.

Як повідомила старша тренерка збірної України з біатлону Надія Бєлова в коментарі для Суспільне Спорт, участь у чоловічій "індивідуалці" візьмуть Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Денис Насико.

Водночас капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний цю гонку пропустить. Не виступить у ній і Тарас Лесюк, який також входить до складу збірної України на планетарній першості.

Чоловіча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться у середу, 19 лютого, о 16:05 за київським часом.

Днем раніше, 18 лютого, індивідуальну гонку бігтимуть жінки. Заявка української команди поки що залишається невідомою. Планетарна першість триватиме до 23 лютого.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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