Без Підручного: стало відомо, хто з українців побіжить індивідуальну гонку на ЧС-2024 з біатлону

Чоловіча "індивідуалка" на світовій першості з біатлону відбудеться 14 лютого.
Стало відомо, хто з українців виступить у чоловічій індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року, який триває в чеському Нове-Мєсто.
Як повідомляє Суспільне Спорт, капітан чоловічої команди Дмитро Підручний не вийде на старт.
Відтак Україну в індивідуальній гонці представлятимуть Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико та Тарас Лесюк.
Чоловіча індивідуальна гонка на ЧС-2024 з біатлону відбудеться у середу, 14 лютого. Початок – о 18:20 за київським часом.
Додамо, що жіноча "індивідуалка" на світовій першості з біатлону запланована на вівторок, 13 лютого. Старт – о 18:10 за київським часом. Від України в гонці побіжать Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко та Анна Кривонос.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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