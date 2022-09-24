Без проблем знищив росіянина: український тенісист виграв другий трофей у сезоні

Українець Владилсав Орлов переміг у одиночці на 25-тисячнику у Сербії. Далі його чекає матч за парний трофей.

Український тенісист Владислав Орлов переміг у фіналі ґрунтового 25-тисячника в Сербії.

У вирішальному матчі українець у двох сетах здолав росіянина Кирила Ківатцева - 6:2, 6:2.

Зазначимо, що цей трофей став для Орлова другим у сезоні та шостим у кар'єрі.

Сьогодні, 24 вересня, також відбудеться фінал парного розряду, у якому Орлов у парі з Тейлором Адамом (Австралія) знову зустрінеться з Кирилом Ківатцевим та його партнером Домагоєм Білешко (Хорватія).

Нагадаємо, що 532-га ракетка світу Владислав Орлов став найрейтинговішим гравцем у складі збірної України на матч Кубка Девіса з Угорщиною.

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