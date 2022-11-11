Без Рамоса та зірок АПЛ: головний тренер збірної Іспанії назвав склад на чемпіонат світу-2022

Збірна Іспанії з футболу оголосила заявку на матчі чемпіонату світу-2022, який відбудеться у Катарі.

Керманич команди Луїс Енріке обрав 26 футболістів. До кінцевого складу не потрапили захисник ПСЖ Серхіо Рамос, воротар "Челсі" Кепа Аррісабалага та півзахисник "Ліверпуля" Тіаго Алькантара.

Склад збірної Іспанії на ЧС-2022:

Воротарі: Унаі Сімон ("Атлетік" Більбао), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давід Райа ("Брентфорд");

Захисники: Дані Карвахаль ("Реал" Мадрид), Сесар Аспілікуета ("Челсі"), Ерік Гарсія ("Барселона"), Уго Гільямон ("Валенсія"), Пау Торрес ("Вільярреал"), Аймерік Ляпорт ("Манчестер Сіті"), Жорді Альба ("Барселона"), Хосе Гайа ("Валенсія");

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Педрі, Гаві (всі – "Барселона"), Родрі ("Манчестер Сіті"), Карлос Солер (ПСЖ), Маркос Льоренте, Коке (обидва – "Атлетіко" Мадрид);

Нападники: Ферран Торрес, Ансу Фаті (обида – "Барселона"), Ніко Вільямс ("Атлетік" Більбао), Йеремі Піно ("Вільярреал"), Альваро Мората ("Атлетіко" Мадрид), Марко Асенсіо ("Реал" Мадрид), Пабло Сарабія (ПСЖ), Дані Ольмо (РБ "Лейпциг").

На чемпіонаті світу-2022 збірна Іспанії зіграє в одній групі з Коста-Рикою, Німеччиною та Японією.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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