Без Роналду: норвезький супербомбардир назвав трійку найкращих футболістів світу

Очолює список його конкурент.

Зірковий форвард дортмундської " Боруссії " Ерлінг Голанд назвав топ-3 футболістів планети.

Про це 21-річний норвежець розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Sky Sports.

Зазначимо, що в списку не знайшлося місця для португальського нападника "Манчестер Юнайтед" - Кріштіану Роналду.

"Хто увійде до топ-3 кращих? Гарне запитання. Думаю, на перше місце треба поставити Роберта Левандовського. Карім Бензема також був чудовим, але Мессі провів сильний сезон. Думаю, Карім і Лео розділять другий і третій рядок", - сказав Голанд.

За підсумками 2021 року Мессі отримав "Золотий м'яч" від France Football, а Левандовські був визнаний найкращим гравцем за версією ФІФА.

Цього сезону на рахунку Голанда 20 матчів у всіх турнірах, 23 забиті голи та шість результативних передач;

Він є другим найдорожчим гравцем планети. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив норвезького бомбардира в 150 млн євро, що лише на десять менше, ніж у лідера списку - Кіліана Мбаппе (ПСЖ);

Голанд демонстрував чудову форму в останні два сезони. На його рахунку 80 м'ячів у 79 іграх за "Борусію". За таку результативність його включили до символічної збірної року за версією FIFA Best Awards.

Додамо, що Голанд все ще не визначився зі своїм майбутнім. На 21-річного футболіста претендує низка клубів, але норвежець ще не вирішив, чи продовжить він кар'єру в Дортмунді, чи перебереться до іншого колективу.