Без Роналду та Мбаппе: ФІФА назвала трійку претендентів на звання найкращого гравця 2021 року

Без Роналду та Мбаппе: ФІФА назвала трійку претендентів на звання найкращого гравця 2021 року

Церемонія нагородження відбудеться 17 січня.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) спільно з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) оголосили список із трьох футболістів, які боротимуться за нагороду The Best, що вручається найкращому гравцю року.

У фінальну трійку претендентів за підсумками 2021 року увійшли нападник "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовскі, форвард ПСЖ та збірної Аргентини, чинний володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі, а також нападник "Ліверпуля" та збірної Єгипту Мохаммед Салах.

Переможця у номінації визначать шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів та уболівальників. Голосування триватиме до 10 грудня включно.

Ім'я переможця буде оголошено на церемонії Best FIFA Football Awards, що відбудеться 17 січня у Цюріху.

Премія ФІФА The Best вручається від 2016 року. Двічі приз гравцю року діставався Кріштіану Роналду (2016, 2017), по разу його отримували Лука Модріч (2018) і Ліонель Мессі (2019).

Минулого року володарем нагороди найкращому футболісту став Роберт Левандовські.

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