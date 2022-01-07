Без Роналду та Мбаппе: ФІФА назвала трійку претендентів на звання найкращого гравця 2021 року

Церемонія нагородження відбудеться 17 січня.
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) спільно з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) оголосили список із трьох футболістів, які боротимуться за нагороду The Best, що вручається найкращому гравцю року.
У фінальну трійку претендентів за підсумками 2021 року увійшли нападник "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовскі, форвард ПСЖ та збірної Аргентини, чинний володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі, а також нападник "Ліверпуля" та збірної Єгипту Мохаммед Салах.
The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022
Who should be crowned #TheBest in the world?
@lewy_official | @pzpn_pl
Lionel Messi | @Argentina
@MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9
Переможця у номінації визначать шляхом голосування капітанів і головних тренерів збірних, а також запрошених експертів та уболівальників. Голосування триватиме до 10 грудня включно.
Ім'я переможця буде оголошено на церемонії Best FIFA Football Awards, що відбудеться 17 січня у Цюріху.
- Премія ФІФА The Best вручається від 2016 року. Двічі приз гравцю року діставався Кріштіану Роналду (2016, 2017), по разу його отримували Лука Модріч (2018) і Ліонель Мессі (2019).
- Минулого року володарем нагороди найкращому футболісту став Роберт Левандовські.
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