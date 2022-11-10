Без Ройса та Вернера, але з 17-річним форвардом: збірна Німеччини оголосила склад на ЧС-2022

Збірна Німеччини з футболу оголосила заявку на матчі чемпіонату світу-2022, який відбудеться у Катарі.

Керманич команди Ганс-Дітер Флік обрав 26 футболістів, зокрема дав шанс 17-річному форварду "Борусії" Дортмунд Юссуфі Мукоко.

До заявки не потрапили нападник дортмундської "Боруссії" Марко Ройс та форвард РБ "Лейпцига" Тімо Вернер, які відновлюються після травм.

Склад збірної Німеччини на ЧС-2022:

Воротарі: Мануель Ноєр ("Баварія"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Кевін Трапп ("Айнтрахт")

Захисники: Армель Белла-Кочап ("Саутгемптон"), Маттіас Гінтер, Крістіан Гюнтер (обидва – "Фрайбург"), Тіло Керер ("Вест Гем"), Лукас Клостерманн, Давід Раум (обидва – РБ "Лейпциг"), Антоніо Рюдігер ("Реал Мадрид"), Ніко Шлоттербек, Ніклас Зюле (обидва – "Боруссія" Дортмунд)

Півзахисники: Карім Адеємі, Юліан Брандт (обидва – "Боруссія" Дортмунд), Леон Горетцка, Йозуа Кімміх, Томас Мюллер, Джамал Мусіала, Лерой Сане (усі – "Баварія"), Маріо Гьотце ("Айнтрахт"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті"), Кай Гавертц ("Челсі"), Йонас Гофманн ("Боруссія" Менхенгладбах)

Нападники: Ніклас Фюллькруг ("Вердер"), Серж Гнабрі ("Баварія"), Юссуфа Мукоко ("Боруссія" Дортмунд).

На чемпіонаті світу-2022 збірна Німеччини зіграє в групі з Японією, Іспанією та Коста-Рікою.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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