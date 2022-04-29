Без сестер Семеренко: збірна України з біатлону оголосила склад для підготовки до наступного сезону

Без сестер Семеренко: збірна України з біатлону оголосила склад для підготовки до наступного сезону

Федерація біатлону України визначилася зі складом команди "А", який готуватиметься до сезону-2022/23.

Менш ніж місяць залишився до початку старту підготовки біатлоністів до сезону-2022/23. Тож українська збірна оприлюднила список біатлоністів і біатлоністок, які готуватимуться у складі команди "А"

Зазначимо, що в цьому списку не виявилося іменитих сестер Семеренко - ні Віти, ні Валентини. Також поза списком опинилися натуралізовані росіянки, яких виключили зі збірної України.

Склад команди "А" включатиме в себе 12 біатлоністів (по шість у чоловіків та жінок), імена 11 з яких уже відомі. Останнього учасника чоловічої команди оберуть пізніше. Швидше за все, ним стане Денис Насико або Артем Тищенко.

Склад команди "А" для підготовки до сезону-2022/23

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок

Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок Чоловіки: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк

Також відбулися зміни у тренерському штабі "синьо-жовтих". Тренер української жіночої збірної Урош Велепець очолив команду Німеччини. Натомість Юрай Санітра продовжить працювати з чоловічою збірною України. Очікується, що призначення головного тренера жіночої збірної відбудеться наступного тижня.

Щодо складу спортсменів команди "Б", його буде визначено пізніше. Нагадаємо, раніше Державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв повідомляв, що старт підготовки до нового сезону запланований на 20-25 травня.

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