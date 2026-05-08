ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Без "Шахтаря": визначилися фіналісти Ліги конференцій

Вирішальний поєдинок відбудеться 27 травня у Лейпцигу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Райо Вальєкано"

"Райо Вальєкано" / © Associated Press

За підсумками матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 визначилися фіналісти турніру.

У фінальному поєдинку третього за престижністю євротурніру зіграють англійський "Крістал Пелас" та іспанський "Райо Вальєкано".

У півфіналі "Крістал Пелас" обіграв донецький "Шахтар" (3:1, 2:1), тоді як "Райо Вальєкано" здолав французький "Страсбург" (1:0, 1:0).

Фінал Ліги конференцій між "Крістал Пелас" та "Райо Вальєкано" відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie