Без "Шахтаря": визначилися фіналісти Ліги конференцій
Вирішальний поєдинок відбудеться 27 травня у Лейпцигу.
За підсумками матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 визначилися фіналісти турніру.
У фінальному поєдинку третього за престижністю євротурніру зіграють англійський "Крістал Пелас" та іспанський "Райо Вальєкано".
У півфіналі "Крістал Пелас" обіграв донецький "Шахтар" (3:1, 2:1), тоді як "Райо Вальєкано" здолав французький "Страсбург" (1:0, 1:0).
Фінал Ліги конференцій між "Крістал Пелас" та "Райо Вальєкано" відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).