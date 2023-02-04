Без шансів для суперника: збірна України з тенісу достроково перемогла в плейоф Кубка Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу перемогла Ліван у плейоф Першої світової групи Кубка Девіса.

Нашу команду представляли п'ятеро тенісистів: Олександр Овчаренко, Владислав Орлов, Ілля Бєлобородько, В'ячеслав Бєлінський та Владислав Манафов.

У перший ігровий день Владислав Орлов (№385 ATP) обіграв Хаді Хабіба (№451 ATP) – 6:4, 6:2. А В'ячеслав Бєлінський (№622 ATP) здолав Бенджаміна Хассана (№324 ATP) – 6:4, 2:6, 6:4.

У другий день матчевого протистояння Ілля Бєлобородько в парі з Владиславом Манафовим перемогли Беньяміна Хассана з Хасаном Ібрагімом – 6:4, 6:3.

Таким чином, три перемоги достроково зробили українську збірну тріумфаторкою матчевої зустрічі. "Синьо-жовті" вийшли до наступного раунду та восени 2023 року зіграють в основній частині Першої світової групи Кубка Девіса.

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