Без шансів для суперників: "Реал" розгромною перемогою продовжив панування у Ла Лізі

У неділю, 11 вересня, в рамках 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23 мадридський "Реал" приймав "Мальорку".

"Реал" Мадрид у домашньому матчі Ла Ліги впевнено переміг "Мальорку" - 4:1 .

Господарі пропустили першими - на 35-й хвилині несподівано відзначився Ведат Мурікі. Однак на перерву "вершкові" вже йшли з рівним рахунком, завдяки голу Федеріко Вальверде, який шедеврально пробив у дальній верхній кут

У другій половині протистояння Вінісіус Жуніор вивів мадридців уперед, а Родріго та Антоніо Рюдігер довели рахунок до розгромного.

Український воротар "Реала" Андрій Лунін весь матч просидів на лаві для запасних. У цьому сезоні він ще не виходив на футбольне поле.

"Реал" має у активі 15 очок та одноосібно лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги. "Мальорка" у 5-ти матчах набрала 5 очок та перебуває на 13 позиції.

У наступному турі "вершкові" зустрінуться у дербі з "Атлетіко", а "Мальорка" протистоятиме "Альмерії".

Читайте також:

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Аталанта" з Малиновським не змогла обіграти аутсайдера та повернути лідерство в Серії А

Яремчук двома асистами допоміг "Брюгге" виграти п'ятий поспіль матч у чемпіонаті Бельгії