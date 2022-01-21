Без шансів: Світоліна покинула Australian Open після розгромної поразки від білоруски (відео)

Без шансів: Світоліна покинула Australian Open після розгромної поразки від білоруски (відео)

Також припинила участь на змаганнях й Марта Костюк.

Найкраща тенісистка України та 17 в рейтингу WTA Еліна Світоліна "зачохлила" ракетку на турнірі "Великого шолому" - Australian Open.

Так, 27-річна Світоліна в рамках третього раунду змагань зазнала розгромної поразки від представниці Білорусі - Вікторії Азаренка (№25 WTA). Дуель, яка тривала лише годину та сім хвилин, завершився з рахунком 0:6 , 2:6 .

Зазначимо, що за цей час Еліна здійснила одну подачу "на виліт", припустилася трьох подвійних помилок та не виграла жодного з брейк-поїнтів.

Як наслідок, програвши білорусці, Світоліна не зуміла пробитися до 1/8 фіналу. Поєдинок із Азаренкою став для неї п'ятою очною дуеллю в кар'єрі. Українка зазнала поразки в усіх п'яти іграх.

Не зуміла подолати бар'єр у вигляді 1/16 фіналу й інша українка - Марта Костюк.

20-річна Костюк у рамках третього кола турніру поступилася іспанці - Паулі Бадосі (№6 WTA). Матч, тривалістю дві години та 20 хвилин, завершився з рахунком 2:6 , 7:5 , 4:6 . В активі українки один ейс, три подвійні помилки та два з шести виграних брейків.

Загалом, в основній сітці Australian Open-2022 стартували п'ять українок. Перше коло не зуміли подолати Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Додамо, що Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня. Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.