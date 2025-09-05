Без Циганкова: збірна України назвала заявку на стартовий матч відбору ЧС-2026 проти Франції

Збірна України з футболу / © Associated Press

Реклама

Збірна України з футболу оголосила заявку на стартовий матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал Української асоціації футболу (УАФ), поза списком залишилися півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков та захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак.

Зазначимо, що напередодні Циганков пропустив відкрите тренування національної команди через пошкодження.

Реклама

Заявка збірної України на матч проти Франції

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Аль-Шабаб").

Захисники: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток ("Остін"), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – "Шахтар"), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – "Динамо"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Георгій Судаков ("Бенфіка"), Олександр Зубков ("Трабзонспор"), Олександр Зінченко ("Ноттінгем"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"), Іван Калюжний ("Металіст 1925").

Нападники: Артем Довбик ("Рома"), Владислав Ванат ("Жирона").

Реклама

Матч Україна – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 вересня, у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Франція.

Того ж дня в іншому матчі групи D зустрінуться команди Ісландії та Азербайджану.

Після гри з французами збірна України у вівторок, 9 вересня, проведе виїзний поєдинок з Азербайджаном у Баку. Початок – о 19:00 за київським часом.

Реклама

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.