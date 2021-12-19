Без українців: результати останньої гонки календарного року на Кубку світу з біатлону

Без українців: результати останньої гонки календарного року на Кубку світу з біатлону

Етап у французькому Ансі офіційно завершено.

У неділю, 19 грудня, у французькому Ансі відбулася чоловіча гонка з масовим стартом на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22. Це була дебютна чоловіча гонка в цій дисципліні в поточному сезоні.

Україна в чоловічому масстарті представлена не була. Згідно з регламентом, до гонки з масовим стартом відбираються перші 25 біатлоністів у загальному заліку Кубка світу, а також 5 найкращих спортсменів за підсумками конкретного етапу.

Виступати за Україну в Ансі вирушили лише троє біатлоністів з резерву. Раніше повідомлялося, що основна команда достроково завершила змагальний 2021 рік, щоб краще підготуватися до Олімпіади-2022. Таке рішення ухвалив старший тренер збірної Юрай Санітра.

Переможцем масстарту став француз Емільєн Жаклен. Другим до фінішу прийшов ще один француз Кентен Фійон-Має. Замкнув трійку призерів норвежець Тар'є Бьо.

1. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+1+0) 35:54.8

2. Кантен Фійон-Має (Франція, 1+1+0+0) +3.5

3. Тар'є Бьо (Норвегія, 0+0+1+0) +10.3

Додамо, що раніше відбулася гонка з масовим стартом у жінок. Україна там була представлена трьома спортсменками, але жодна з них не фінішувала в топ-25.

На цьому етап в Ансі завершено. Стартів на Кубку світу з біатлону в 2021 році вже не буде, але 28 грудня відбудеться традиційна Різдвяна гонка, яку було перенесено до Рупольдинга .

. Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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