Без України: стало відомо, хто прийматиме чемпіонат світу з футболу-2030

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначилася з місцем проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

ФІФА підтримала спільну заявку Іспанії, Португалії та Марокко, повідомляється на офіційному сайті організації.

Також перші три поєдинки Мундіалю будуть зіграні в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Решту матчів приймуть Іспанія, Португалія та Марокко. Таким чином, ЧС-2030 стане першим в історії, який відбудеться на території одразу шістьох країн.

Зазначимо, що замість африканської держави в заявці на проведення ЧС-2030 спершу була Україна. Через сім місяців після початку повномасштабної війни наша країна доєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення планетарної першості з футболу.

Проте згодом країни ЄС почали розглядати варіант із заміною України на Марокко у зв'язку з продовженням активних бойових дій на території України та постійними ракетними обстрілами з боку Росії.

Нагадаємо, Україна одного разу в своїй історії приймала великий футбольний форум – 2012 року наша країна спільно з Польщею провела чемпіонат Європи. Крім того, 2018 року в Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів.

Читайте також:

Потурання агресору: ФІФА слідом за УЄФА допустила юнацькі збірні Росії до міжнародних змагань

Антверпен – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу