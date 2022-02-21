"Без вас це було б неможливо": Роналду звернувся до фанатів щодо свого нового рекорду в Instagram

"Без вас це було б неможливо": Роналду звернувся до фанатів щодо свого нового рекорду в Instagram

На акаунт португальської суперзірки підписалися понад 400 мільйонів осіб.

Форвард "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду продовжує бити та оновлювати футбольні та навколофутбольні рекорди.

Нещодавно кількість підписників 37-річного португальця в Instagram перевалила за 400 мільйонів. Це абсолютний рекорд у світі.

Станом на 21 лютого за Роналду в соціальній мережі стежать 404 млн осіб. Зазначимо, що в його одвічного конкурента аргентинця Ліонеля Мессі наразі 308 млн фоловерів.

Аби подякувати своїм відданим шанувальникам, Роналду записав відеозвернення до них.

"Усім привіт. 400 мільйонів…Вау! Яке число. Це фантастика. Який момент для мене. Без вас це було б неможливо. Хочу подякувати вам від щирого серця. Продовжуйте так само", - сказав Роналду в опублікованому ролику.

У поточному сезоні Роналду провів за "червоних дияволів" 29 матчів у всіх турнірах,забив 15 голів та віддав три результативні передачі.

Після перемоги над "Лідсом" в останньому матчі "Манчестер Юнайтед" з 46 очками закріпився на четвертому місці в АПЛ.

У наступному поєдинку АПЛ "манкуніанці" 26 лютого приймуть "Вотфорд". Перед цим "червоні дияволи" 23 лютого в Мадриді зустрінуться з "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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