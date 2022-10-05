Без Яремчука, але з Соболем: "Брюгге" сенсаційно здолав "Атлетіко" у Лізі чемпіонів

У вівторок, 4 жовтня, у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 "Брюгге" приймав мадридський "Атлетіко".

"Брюгге" переміг мадридський "Атлетіко" у домашньому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 .

Рахунок матчу відкрив на 36-й хвилині Камаль Сова, а Ферран Хутгла в середині другого тайму подвоїв перевагу бельгійської команди.

На 76-й хвилині "матрацники" мали шанс скоротити відставання, однак Антуан Грізманн не реалізував пенальті.

Українець Едуард Соболь з'явився на полі на 78-й хвилині, а Роман Яремчук провів матч на лаві запасних.

У іншому матчі групи B "Порту" у домашньому матчі здолав "Баєр" - 2:0 .

У складі португальської команди відзначилися Зайду Санусі та Галено. У цій зустрічі теж не обійшлося без хиби з 11-метрової позначки. Свій шанс змарнував зірка "Баєра" Патрік Шик.

"Брюгге" виграв третій матч поспіль у групі B і очолює турнірну таблицю (9 очок), випереджаючи "Порту" та "Байєр" на шість очок. "Атлетико" із трьома очками в активі розташувався на четвертій позиції.

У наступному турі "Атлетіко" прийматиме "Брюгге", а "Порту" відправиться у гості до "Баєра".

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