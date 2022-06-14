Без Яремчука та з двома воротарями: збірна України оголосила заявку на гру з Ірландією в Лізі націй

Без Яремчука та з двома воротарями: збірна України оголосила заявку на гру з Ірландією в Лізі націй

Стала відома заявка української команди на домашній поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги націй проти Ірландії.

Так, тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим оголосили імена з 22 футболістів, які можуть взяти участь у цій дуелі.

Про це повідомляє УАФ на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що в списку немає форварда Романа Яремчука, півзахисників Тараса Степаненка та Олександра Піхальонка, а також воротаря Георгія Бущана. Також прогнозовано відсутній і інший голкіпер "синьо-жовтих" - Андрій Пятов, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри в національній команді. Останнім поєдинком для Пятова у светрі збірної України стала дуель 3-го туру групи Ліги націй проти Вірменії, яка завершилася розгромною перемогою команди Петракова з рахунком 3:0.

Таким чином, на гру з ірландцями збірна України заявилася лише з двома воротарями - Дмитром Різником та Андрієм Луніним. Натомість, повернувся до складу лідер команди - Андрій Ярмоленко. Він не брав участі у стартових двох матчах збірної в Лізі націй.

До вашої уваги повна заявка збірної України на матч із Ірландією:

Воротарі: Андрій Лунін, Дмитро Різник;

Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Денис Попов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Валерій Бондар, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Данило Ігнатенко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;

Нападники: Данило Сікан, Артем Довбик.

Поєдинок Україна - Ірландія розпочнеться 14 червня о 21:45 за київським часом. За всіма подіями в цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на ТСН Проспорт .

. Збірна України вдало стартувала в новому розіграші Ліги націй. На виїзді збірна України в рамках 2-го туру мінімально здолала Ірландію з рахунком 1:0. Після цього колектив Олександра Петракова у третьому турі в Польщі розбив Вірменію (3:0). Що стосується Ірландії, то вони сенсаційно поступились на виїзді Вірменії (0:1) та, власне, програли Україні, а в третьому турі розбили в рідних стінах Шотландію (3:0).

Таким чином, колектив Петракова з шістьма очками є одноосібним лідером турнірної таблиці своєї групи в Лізі націй. Ірландія, своєю чергою. має три бали та йде другою.

Додамо, що команда Олександра Петракова, на жаль, не змогла вийти на ЧС-2022, програвши в фіналі плейоф кваліфікації Уельсу.

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