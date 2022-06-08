Без Яремчука, Ярмоленка та Бущана: збірна України оголосила заявку на стартовий матч у Лізі націй-2022/23

Без Яремчука, Ярмоленка та Бущана: збірна України оголосила заявку на стартовий матч у Лізі націй-2022/23

Стала відома заявка української команди на виїзний поєдинок 2-го туру групової стадії Ліги націй проти Ірландії.

Так, тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим оголосили імена з 23 футболістів, які можуть взяти участь у цій дуелі.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначається, що в списку немає форварда Романа Яремчука, півзахисників Тараса Степаненка та Андрія Ярмоленка, а також воротаря Георгія Бущана. Натомість, знайшлося місце для захисника Едуарда Соболя, який за словами Петракова був дещо хворий, та півзахисника Даніїла Ігнатенка. Якщо у Бущана та Степаненка є травми, то Яремчуку та Ярмоленку, схоже, просто дали відпочити.

До вашої уваги повна заявка збірної України на матч із Ірландією:

Воротарі: Андрій Лунін, Андрій Пятов, Дмитро Різник;

Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Денис Попов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Валерій Бондар, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Данило Ігнатенко, Олександр Піхальонок, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко. Олександр Зубков;

Нападники: Данило Сікан, Артем Довбик.

Поєдинок Ірландія - Україна розпочнеться 8 червня о 21:45 за київським часом. За всіма подіями в цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на ТСН Проспорт.

Зазначимо, що гостьовий для української збірної матч 1-го туру проти шотландців запланований на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" у червні.

Після гостьового матчу з Ірландією на "синьо-жовтих" чекають на домашні зустрічі Ліги націй з Вірменією (11 червня) та Ірландією (14 червня), які через війну з російськими окупантами відбудуться в Польщі. Аби підвищитися у класі, українцям потрібно посісти в групі перше місце.

Додамо, що команда Олександра Петракова, на жаль, не змогла вийти на ЧС-2022, програвши в фіналі плейоф кваліфікації Уельсу.