Без Ярмоленка та Луніна: збірна України зазнала кадрових змін перед жовтневими матчами Ліги націй

До табору "синьо-жовтих" довикликали Олександра Назаренка та Дмитра Різника.

Збірна України з футболу зазнала чергових кадрових змін перед жовтневими матчами Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Чехії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у прийдешніх поєдинках національній команді не допоможуть голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін (причина – вірусна інфекція) та півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, який отримав пошкодження.

Замість них до табору "синьо-жовтих" приїдуть воротар донецького "Шахтаря" Дмитро Різник та хавбек житомирського "Полісся" Олександр Назаренко, для якого це дебютний виклик до збірної України.

Зазначимо, що Ярмоленко повинен був замінити у збірній України травмованого Віктора Циганкова.

Також, порівняно з початковим списком, до національної команди довикликали Олександра Сватка, Віталія Буяльського та Івана Калюжного. Вони замінять травмованих Віталія Миколенка, Олександра Піхальонка та Володимира Бражка.

Оновлений склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі – "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список

Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Мартинюк ("Олександрія").

У жовтні збірна України проведе два номінально домашні матчі Ліги націй. 11 жовтня в 3-му турі "синьо-жовті" в Познані прийматимуть Грузію, а 14 жовтня в 4-му турі у Вроцлаві зіграють проти Чехії.

Нагадаємо, в сезоні Ліги націй-2024/25 підопічні Реброва змагаються у групі В1 проти Чехії, Албанії та Грузії.

У стартових матчах турніру українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Після двох турів збірна України посідає останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка. Лідирує з 6 очками Грузія, Албанія та Чехія мають у своєму активі по 3 бали.

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