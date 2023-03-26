Без Ярмоленка: збірна України назвала заявку на стартовий матч відбору Євро-2024 проти Англії

Поєдинок відбудеться 26 березня в Лондоні на "Вемблі".

Стала відома заявка збірної України на матч 2-го туру відбору на Євро-2024 проти Англії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, з тих футболістів, які перебувають у розташуванні "синьо-жовтих", до заявки на гру не потрапили капітан команди Андрій Ярмоленко та захисник Денис Попов.

Раніше була інформація, що участь Ярмоленка в поєдинку з Англією під питанням через травму.

Заявка збірної України на матч з Англією

Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Микита Шевченко (Олександрія)

Захисники: Олександр Караваєв (Динамо Київ), Микола Матвієнко (Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва – Дніпро-1), Денис Мірошниченко (Олександрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – Динамо Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Руслан Малиновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1).

Матч Англія – Україна відбудеться в неділю, 26 березня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Для "синьо-жовтих" це буде стартовий матч у кваліфікації на континентальну першість, тоді як команда "Трьох левів" в рамках 1-го туру відбору на Євро-2024 перемогла збірну Італії.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 є Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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