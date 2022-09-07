Без жодного лідера: Стаховський затролив "найкращого спортивного менеджера" через дивний склад збірної України на Кубок Девіса

Збірна України визначилася зі складом на матч Кубка Девіса з Угорщиною. У заявці відсутні Ілля Марченко та лідер національного рейтингу Олексій Крутих.

Чоловіча збірна України з тенісу готується до нового сезону Кубка Девіса та вже визначила склад на наступне протистояння з Угорщиною.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Поза заявкою "синьо-жовтих" залишилися Ілля Марченко, Віталій Сачко, Олексій Крутих та Денис Молчанов. Найрейтинговішим гравцем української команди стане 532-га ракетка світу Владислав Орлов.

На це відреагував експерша ракетка України Сергій Стаховський, який у січні цього року оголосив про завершення кар'єри.

"Матч Кубка Девіса між Україною та Угорщиною, який пройде в нейтральному Вільнюсі, буде без лідерів українського тенісу (як в одиночці так і в парі)… Невже в найкращого спортивного менеджера України не вийшло домовитись з гравцями", – написав Стаховський у Twitter.

Склад збірної України на матчі Кубка Девіса з Угорщиною:

Владислав Орлов (532-ге місце в рейтингу ATP)

В'ячеслав Белінський (603)

Ілля Бєлобородько (652)

Владислав Манафов (1518)

Нагадаємо, що збірна України наразі посідає 37-му сходинку в рейтингу збірних Кубка Девіса. Залік востаннє оновлювали у березні після заключних матчів сезону 2021-22.

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