Без жодного удару: колишній суперник непереможного українця програв чудернацьким нокаутом (відео)

36-річний Уата, який є двоюрідним братом форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема, поступився 33-річному канадцю Саймону Кіну неймовірно загадковим шляхом.

Щойно пролунав гонг про початок поєдинку, як французький боксер неочікувано став на коліно та підняв руку догори. Ні суперник Невфеля, ні рефері в ринзі не були готові до такого розвитку подій.

Зрозумівши, що Уата не збирається боксувати, суддя на 16-й секунді зупинив бій. Кін не встиг зреагувати на сигнал від рефері та завдав одного удару по супернику, який стояв на коліні. Цей джеб не увійшов до офіційної статистики бою. Зрештою канадцю присудили перемогу технічним нокаутом, який у соцмережах охрестили чи не найбільш дивним в історії.

Fight ended without even start. Newfel Ouatah took the knee on first second of his fight against Simon Kean #KeanOuatah pic.twitter.com/o6BwL3MlOt — #CaneloGGG3 (@BatmanBoxing) September 10, 2022

Пізніше з'явилося пояснення того, що сталося. Виявилося, що Федерація боксу Франції заборонила Уаті проводити бої, тому що він не зміг оформити страховку. Водночас залишається незрозуміло, навіщо француз взагалі виходив у ринг - ймовірно, він зробив це з демонстративною метою.

Нагадаємо, в червні 2021 року Уата боксував з непереможним українським надважковаговиком Владиславом Сіренком. Тоді Українець потужно нокаутував француза в четвертому раунді.

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