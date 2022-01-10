Без жодного удару: польський боксер відправив суперника в унікальний нокаут (відео)

Поєдинок завершився надзвичайно швидко.

Польський боксер Дам'ян Книба здобув дивовижну перемогу над марокканцем Аажддіном Ааджоуром. Неймовірно, але для цього поляку жодного разу не довелося вдарити свого опонента.

Унікальний поєдинок завершився вже в першому раунді. Книба одразу пішов в атаку та змусив африканця відступити до канатів. Дам'ян викинув два удари, але обидва вони прийшлися в повітря.

Тим часом марокканець вже завалився на канвас, а рефері зупинив бій і присудив поляку перемогу технічним нокаутом. Ймовірно, представник африканського континенту отримав травму, яка й стала причиною такого швидкого завершення дуелі.

In the heavyweight main event from Zawonia, Poland, 6’7” 25yr old Damian “Polish Hussar” Knyba (5-0, 3 KO’s) with the KO-1? victory over Aazddin Aajour (4-3-2) pic.twitter.com/4YdI2fYjn9 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 7, 2022

Книба проводив п'ятий поєдинок на професійному ринзі. Усі вони завершилися перемогами.

Ааджоур зазнав третьої поразки в кар'єрі. Також на його рахунку чотири перемоги та дві нічиї.

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