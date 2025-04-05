Без Зінченка та Миколенка: "Арсенал" зіграв унічию з "Евертоном" в АПЛ (відео)

"Евертон" – "Арсенал" / © Associated Press

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"Арсенал" на виїзді зіграв унічию з "Евертоном" у стартовому матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі виграли "каноніри" завдяки голу Леандро Троссара на 34-й хвилині.

На початку другого тайму "іриски" забили у відповідь і уникли поразки – на 49-й хвилині пенальті реалізував Іліман Ндіає.

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Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко весь матч провів на лавці для запасних. Його співвітчизник – захисник "Евертона" Віталій Миколенко – не потрапив до заявки на гру через пошкодження.

Огляд матчу "Евертон" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Арсенал" (62 очки) залишився на другому місці в АПЛ. Команда Мікеля Артети на 11 пунктів відстає від "Ліверпуля", який лідирує з поєдинком у запасі.

"Евертон" (35 балів) піднявся на 14-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату Англії. Підопічні Девіда Моєса збільшили відрив від зони вильоту вже до 15 очок.

У наступному турі АПЛ "гармаші" 12 квітня приймуть "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а "іриски" того ж дня у гостях зустрінуться з "Ноттінгемом".

Додамо, що вже у вівторок, 8 квітня, "Арсенал" вдома зіграє проти мадридського "Реала" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.