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Без Зінченка та Миколенка: "Арсенал" зіграв унічию з "Евертоном" в АПЛ (відео)
"Каноніри" ще дужче наблизили чемпіонство "Ліверпуля", втративши очки у грі з "ірисками".
"Арсенал" на виїзді зіграв унічию з "Евертоном" у стартовому матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:1.
Перший тайм зустрічі виграли "каноніри" завдяки голу Леандро Троссара на 34-й хвилині.
На початку другого тайму "іриски" забили у відповідь і уникли поразки – на 49-й хвилині пенальті реалізував Іліман Ндіає.
Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко весь матч провів на лавці для запасних. Його співвітчизник – захисник "Евертона" Віталій Миколенко – не потрапив до заявки на гру через пошкодження.
Огляд матчу "Евертон" – "Арсенал"
Буде додано незабаром.
Після цього матчу "Арсенал" (62 очки) залишився на другому місці в АПЛ. Команда Мікеля Артети на 11 пунктів відстає від "Ліверпуля", який лідирує з поєдинком у запасі.
"Евертон" (35 балів) піднявся на 14-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату Англії. Підопічні Девіда Моєса збільшили відрив від зони вильоту вже до 15 очок.
У наступному турі АПЛ "гармаші" 12 квітня приймуть "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а "іриски" того ж дня у гостях зустрінуться з "Ноттінгемом".
Додамо, що вже у вівторок, 8 квітня, "Арсенал" вдома зіграє проти мадридського "Реала" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.