Без зіркового бразильця: "Шахтар" оголосив заявку на матч з "Реалом" у Лізі чемпіонів

До Мадрида прибули 25 виконавців.
Донецький "Шахтар" оголосив заявку на виїзний поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".
Про це повідомляє офіційний Twitter "гірників".
Так, тренерський штаб на чолі з Роберто Де Дзербі взяв до Мадрида 25 футболістів. Зазначимо, що поза складом залишився зірковий 23-річний бразилець - Педріньо. Він продовжує заліковувати свою травму.
Отже, повна заявка донечанн має такий вигляд:
Воротарі: Шевченко, Трубін, П'ятов;
Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар;
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрік, Алан Патрік, Судаков;
Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо.
Зазначимо, що "Шахтар" вже прибув до Іспанії на битву з Королівським клубом.
Киев ✈ Мадрид— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 1, 2021
Видео о путешествии «Шахтера» в Испанию на суперматч Лиги чемпионов с «Реалом» #Shakhtar #UCL #РеалШахтер pic.twitter.com/WtkLm6TvE8
- Поєдинок "Реал" - "Шахтар" розпочнеться 3 листопада о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі;
- Після трьох турів в активі мадридців шість набраних балів та друга сходинка в квартеті. "Гірники" з одним пунктом замикають групу.