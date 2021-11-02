Без зіркового бразильця: "Шахтар" оголосив заявку на матч з "Реалом" у Лізі чемпіонів

Без зіркового бразильця: "Шахтар" оголосив заявку на матч з "Реалом" у Лізі чемпіонів

До Мадрида прибули 25 виконавців.

Донецький "Шахтар" оголосив заявку на виїзний поєдинок 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".

Про це повідомляє офіційний Twitter "гірників".

Так, тренерський штаб на чолі з Роберто Де Дзербі взяв до Мадрида 25 футболістів. Зазначимо, що поза складом залишився зірковий 23-річний бразилець - Педріньо. Він продовжує заліковувати свою травму.

Отже, повна заявка донечанн має такий вигляд :

Воротарі: Шевченко, Трубін, П'ятов;

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар;

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрік, Алан Патрік, Судаков;

Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо.

Зазначимо, що "Шахтар" вже прибув до Іспанії на битву з Королівським клубом.

Киев ✈ Мадрид



Видео о путешествии «Шахтера» в Испанию на суперматч Лиги чемпионов с «Реалом» #Shakhtar #UCL #РеалШахтер pic.twitter.com/WtkLm6TvE8 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 1, 2021

Поєдинок "Реал" - "Шахтар" розпочнеться 3 листопада о 19:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі;

Після трьох турів в активі мадридців шість набраних балів та друга сходинка в квартеті. "Гірники" з одним пунктом замикають групу.

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