Без зіркового форварда: суперник збірної України визначився з заявкою на вересневі матчі Ліги націй

Збірна Шотландії оголосила склад на вересневі матчі Ліги націй. У матчах проти України та Ірландії не зможе взяти участь капітан команди.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк визначився з іменами футболістів, які будуть готуватися до поєдинків Ліги націй з Україною та Ірландією.

Усього заявлено 25 футболістів.

У матчах проти України та Ірландії не зможе зіграти зірковий захисник "Ліверпуля" та капітан шотландської збірної Енді Робертсон. Він травмувався у поєдинку Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі".

Також збірна Шотландії залишилась без допомоги форварда Росса Стюарта ("Сандерленд", Англія), захисників Джона Суттара ("Рейнджерс") та Ліама Купера ("Лідс", Англія).

Склад збірної Шотландії на матчі Ліги націй

Воротарі: Крейґ Гордон ("Гартс"), Джон Маклафлін ("Рейнджерс"), Ліам Келлі ("Мазервелл");

Захисники: Аарон Гікі ("Брентфорд", Англія), Ентоні Ралстон, Греґ Тейлор (обоє - "Селтік"), Ґрент Генлі ("Норвіч", Англія), Джек Гендрі ("Кремонезе", Італія), Кіран Тірні ("Арсенал", Англія), Нейтан Паттерсон ("Евертон", Англія), Раян Портеус ("Гіберніан", Шотландія), Скотт Маккенна ("Ноттінгем Форест", Англія);

Півзахисники: Біллі Гілмор ("Брайтон", Англія), Каллум Макґреґор, Девід Тьорнбулл (обоє - "Селтік"), Джон Макґінн ("Астон Вілла", Англія), Кенні Маклін ("Норвіч", Англія), Раян Джек ("Рейнджерс"), Скотт Мактоміней ("Манчестер Юнайтед", Англія), Стюарт Армстронг ("Саутгемптон", Англія);

Нападники: Че Адамс ("Саутгемптон"), Джейкоб Браун ("Сток Сіті", Англія), Ліндон Дайкс ("Квінз Парк Рейнджерс", Англія), Раян Крісті ("Борнмут", Англія), Раян Фрейзер ("Ньюкасл", Англія).

Збірна України розпочне свій збір 16 вересня у Варшаві. Після цього Україна проведе три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0) , після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) та звів до нічиєї гру з ірландцями (1:1) ;

, після чого колектив Петракова в Польщі та ; Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

Додамо, що саме шотландців вибила збірна України в плейоф відбору до Чемпіонату світу-2022 (3:1). Утім, на світовій першості команда Петракова не зіграє, адже в фіналі кваліфікації вона поступилася Уельсу (0:1).

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