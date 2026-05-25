Проспорт
150
2 хв

Без жодного гравця "Реала": збірна Іспанії оголосила заявку на ЧС-2026

Водночас до складу "Червоної фурії" на Мундіаль потрапили одразу вісім гравців "Барселони".

Максим Приходько
Збірна Іспанії з футболу

Збірна Іспанії з футболу / © Associated Press

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визначився зі складом команди на чемпіонат світу-2026 з футболу.

До офіційної заявки "Червоної фурії" увійшли 26 футболістів, серед яких не виявилося жодного представника мадридського "Реала".

Водночас "Барселона", яка є чинним чемпіоном Іспанії, делегувала до національної команди одразу вісім гравців.

Заявка збірної Іспанії на ЧС-2026

Воротарі: Унаї Сімон ("Атлетик"), Давід Рая ("Арсенал", Англія), Жоан Гарсія ("Барселона").

Захисники: Педро Порро ("Тоттенгем", Англія), Маркос Льоренте ("Атлетіко"), Емерік Лапорт ("Атлетик"), Пау Кубарсі ("Барселона"), Марк Пубіль ("Атлетіко"), Ерік Гарсія ("Барселона"), Марк Кукурелья ("Челсі", Англія), Алехандро Грімальдо ("Баєр", Німеччина).

Півзахисники: Родрі ("Манчестер Сіті", Англія), Мартін Субіменді ("Арсенал", Англія), Педрі ("Барселона"), Фабіан Руїс (ПСЖ, Франція), Мікель Меріно ("Арсенал", Англія), Гаві ("Барселона"), Алекс Баена ("Атлетіко").

Нападники: Мікель Оярсабаль ("Реал Сосьєдад"), Ламін Ямаль ("Барселона"), Ферран Торрес ("Барселона"), Борха Іглесіас ("Сельта"), Дані Ольмо ("Барселона"), Віктор Муньйос ("Осасуна"), Ніко Вільямс ("Атлетик"), Єремі Піно ("Крістал Пелес", Англія).

На ЧС-2026 іспанці зіграють у групі H з Уругваєм, Саудівською Аравією та Кабо-Верде.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

Раніше повідомлялося, що букмекери назвали фаворитів ЧС-2026.

На нашому сайті можна переглянути розклад усіх матчів прийдешнього Мундіалю.

