"Безмежна вдячність нашим військовим": Хижняк прокоментував завоювання "золота" на Олімпіаді-2024

Український боксер Олександр Хижняк висловився про завоювання золотої медалі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 80 кг 29-річний спортсмен з Полтави роздільним рішенням суддів здобув перемогу над казахстанцем Нурбеком Оралбаєм.

"Безкінечна вдячність Господу Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив всі ці роки, до Олімпійських ігор у Парижі, до цієї золотої медалі. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон.

Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій у моїй країні.

Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша нагорода разом. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував", – цитує українського чемпіона Суспільне Спорт.

Також Хижняк відповів на запитання, чи планує переходити у професійний бокс, та чи має бажання виступити на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.

"Ця нагорода, напевно, відкриє нові двері у моєму житті. Не можу сказати, чи це професійний бокс, чи продовжу шлях у любителях. Потрібен час. Я повернуся додому, проведу час зі своєю родиною, а вже потім ухвалю рішення, як би хотів далі продовжувати своє життя.

У мене багато разів запитували професіонали, любителі. До сьогоднішньої секунди відповідав однаково: для мене було головною ціллю Олімпійські ігри та "золото" у Парижі. Взагалі не розглядав, чи будуть це професіонали, чи любителі – увесь цей час була лише одна мета – Олімпіада у Парижі", – сказав Олександр.

Для Хижняка це друга олімпійська нагорода в кар'єрі та перша золота, на Іграх-2020 у Токіо він був срібним призером. Тоді Олександр дійшов до фіналу у ваговій категорії до 75 кг, але у бою за "золото" програв нокаутом бразильцю Герберту Соузі.

Медаль Хижняка стала восьмою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, дві срібні та три бронзові нагороди.

Ще одну медаль, щонайменше срібну, Україні гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який вийшов до фіналу. Поєдинок за "золото" за його участю відбудеться у четвер, 8 серпня. Того ж дня ще один представник нашої країни у греко-римській боротьбі Жан Беленюк після поразки у півфіналі позмагається за бронзову нагороду.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Читайте також:

Третя золота медаль для України: ефектні фото тріумфального бою Хижняка у фіналі Олімпіади-2024

На Олімпіаді-2024 українку змусили зафарбувати частину патріотичного напису на човні: подробиці

Олімпіада-2024: хто з українських спортсменів здобув медалі та скільки грошей вони заробили