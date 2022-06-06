"Безмежно пишаюся збірною України та вболівальниками": Шевченко підтримав "синьо-жовтих" після невиходу на ЧС

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку національної команди в фінальному поєдинку плейоф кваліфікації на ЧС-2022 проти Уельса.
Автогол Андрія Ярмоленка дозволив валлійській збірній мінімально перемогти українців і вдруге в історії пробитися на чемпіонат світу з футболу. "Синьо-жовті" ж зупинилися за крок від виходу на мундіаль.
Підтримати своїх колишніх підопічних після гіркої невдачі вирішив легендарний Андрій Шевченко.
"Із високо піднятою головою та неймовірною гордістю! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками.
Ви довели, що ми завжди будемо боротися до кінця, не шкодуючи себе! Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!", - написав Шевченко в Instagram.
Додамо, що жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Збірна Уельсу змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном. Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
А збірна України вже в середу, 8 червня, проведе свій стартовий поєдинок у Лізі націй-2022/23 проти Ірландії. Зустріч у Дубліні розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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