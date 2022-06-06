"Безмежно пишаюся збірною України та вболівальниками": Шевченко підтримав "синьо-жовтих" після невиходу на ЧС

"Безмежно пишаюся збірною України та вболівальниками": Шевченко підтримав "синьо-жовтих" після невиходу на ЧС

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку національної команди в фінальному поєдинку плейоф кваліфікації на ЧС-2022 проти Уельса.

Автогол Андрія Ярмоленка дозволив валлійській збірній мінімально перемогти українців і вдруге в історії пробитися на чемпіонат світу з футболу. "Синьо-жовті" ж зупинилися за крок від виходу на мундіаль.

Підтримати своїх колишніх підопічних після гіркої невдачі вирішив легендарний Андрій Шевченко.

"Із високо піднятою головою та неймовірною гордістю! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками.

Ви довели, що ми завжди будемо боротися до кінця, не шкодуючи себе! Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!", - написав Шевченко в Instagram.

Додамо, що жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Збірна Уельсу змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном. Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

А збірна України вже в середу, 8 червня, проведе свій стартовий поєдинок у Лізі націй-2022/23 проти Ірландії. Зустріч у Дубліні розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Читайте також:

Найголовнішою перемогою стане перемога над злом та російською агресією - Зінченко про матч із Уельсом

"Не треба виливати негатив на Ярмоленка": Петраков - про поразку України у боротьбі за вихід на ЧС-2022

"А скільки ігор у тебе": УАФ дотепно потролила збірну Росії

Ірландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй та прогнози букмекерів