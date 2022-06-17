"Безпрецедентна історія": чемпіон Олімпіади з РФ влаштував істерику через відсторонення росіян від міжнародного спорту

Російський дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В'ячеслав Фетісов назвав дискримінацією відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань.

Колишній хокеїст В'ячеслав Фетісов дорікнув президенту МОК Томасу Баху в тому, що він підтримав санкції щодо РФ.

Він вважає, що дискваліфікація представників країни-агресоки є дискримінацією.

"Безпрецедентна історія, яка не має юридичних обґрунтувань. Ані у хартії МОК, ані у статутах міжнародних федерацій нічого не сказано, що спортсмени можуть бути відлучені від змагань, пройшовши всі відбори. Дискримінація повна! Я сподівався, що президент МОК Томас Бах відновить справедливість. Але й він підтримав відсторонення Росії від світового спорту. Наші паралімпійці, приїхавши на Паралімпійські ігри до Китаю, були зганьблені. Їм сказали: збирайтеся і йдіть. Нам треба готувати претензії: командні, федерації, особистісні – від вболівальників. Претензії не лише за конкретними фінансовими втратами, але й моральні, які теж обчислюються великими рублями", – зазначив Фетісов в інтерв'ю "Комсомольській правді".

Нагадаємо, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) послабила санкції щодо російських та білоруських атлетів та допустила їх до змагань у нейтральному статусі. У відповідь на таке послаблення Федерація дзюдо України заявила про готовність бойкотувати усі старти під егідою IJF. Включно з турнірами, що будуть проходити у рамках олімпійської кваліфікації (розпочнеться влітку 2022 року).

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