"Безпрограшна ситуація для Джошуа": Ф'юрі пояснив, чому бій з британцем має відбутися

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі оцінив можливість проведення поєдинку зі співвітчизником Ентоні Джошуа та розповів, чому британцю буде корисна зустріч з ним.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вважає, що колишньому чемпіону Ентоні Джошуа потрібно погодитися на бій із ним.

"Чому б поєдинку з Джошуа не відбутися? Він був би великим андердогом, але це безпрограшна ситуація для нього. Якщо всі чекатимуть, що Джошуа програє, але він переможе мене, то Ентоні повернеться на вершину і стане величнішим, ніж будь-коли.

У нього є три поразки, тому яка різниця, якщо він програє вчетверте? Чотири поразки нічого не означають. Подивіться на Дерека Чісору. Він має 12 поразок, але він все ще б'ється", - цитує Ф'юрі The Ring.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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