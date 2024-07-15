Безтрофейне "прокляття" триває: Кейн відреагував на поразку в фіналі Євро-2024

Англія стала першою в історії збірною, яка програла два поспіль фінали чемпіонату Європи.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував поразку від Іспанії у фіналі Євро-2024.

У вирішальному матчі турніру, який відбувся 14 липня на "Олімпіаштадіоні" у Берліні, команда Луїса де ла Фуенте здолала англійців з рахунком 2:1.

"Програти фінал – боляче, як і має бути. Ми добре повернулися до гри, але потім не змогли використати цей момент, щоб продовжити тиск. Не змогли втримати м'яча та були покарані наприкінці матчу. Від цього боляче, як і повинно бути у футбольному матчі.

Це була складна подорож. Ми впоралися напрочуд чудово, щоб дійти до фіналу. Хотіли цього так сильно для себе і для фанів, які вірили в нас увесь цей час", – цитує Кейна The Guardian.

За свою кар'єру 30-річний Кейн так і не виграв ще жодного трофею. Форвард брав участь у шести фіналах, але щоразу його команда зазнавала поразки.

Усі фінали Гаррі Кейна

2015 рік – Кубок ліги (з "Тоттенгемом")

2019 рік – Ліга чемпіонів (з "Тоттенгемом")

2021 рік – Кубок ліги (з "Тоттенгемом")

2021 рік – чемпіонат Європи (зі збірною Англії)

2023 рік – Суперкубок Німеччини (з "Баварією")

2024 рік – чемпіонат Європи (зі збірною Англії)

Зазначимо, що поразкою у фіналі Євро-2024 команда Гарета Саутгейта встановила антирекорд. Англія стала першою в історії збірною, яка програла два поспіль фінали чемпіонату Європи.

На чемпіонаті Європи-2024 "Три леви" вдруге в історії дійшли до фіналу Євро, але знову не змогли здобути трофей. У вирішальному матчі попереднього ЧЄ, який через пандемію коронавірусу відбувся 2021 року, команда Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

Збірна Англії не може виграти чемпіонат Європи або світу вже 58 років. Єдиним великим міжнародним турніром, на якому "Три лева" завоювали трофей, залишається чемпіонат світу 1966 року.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував поразку у фіналі Євро-2024.

Нагадаємо, Іспанія вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи і стала абсолютним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

Читайте також:

Переписали історію: збірна Іспанії встановила два суперрекорди чемпіонатів Європи

Одразу шість футболістів стали найкращими бомбардирами Євро-2024: хто розділив нагороду

"Не можу бути щасливішим": тренер і гравці збірної Іспанії висловилися про тріумф на Євро-2024