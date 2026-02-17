- Дата публікації
- Проспорт
- 555
- 2 хв
Біатлон на Олімпіаді-2026: результати чоловічої естафети – як виступила Україна
Збірна України посіла 16-те місце в чоловічій естафеті на Олімпійських іграх-2026.
У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася чоловіча естафета з біатлону.
За збірну України в ній бігли Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. "Синьо-жовті" фінішували на 16-му місці.
Перший етап Підручний закінчив на шостому місці. На другому Борковський втратив вісім позицій і передав естафету 14-м.
На третьому етапі Мандзин підняв українську команду на шосту сходинку. Але втримати її на останньому етапі Лесюк не зумів – він фінішував лише 16-м, заробивши два штрафні кола на заключній стрільбі.
"Золото" у чоловічій естафеті здобула Франція, срібло" виграла Норвегія, а бронзовим призером стала Швеція.
Зазначимо, що французи вперше в історії стали переможцями чоловічої естафети на Олімпійських іграх.
Олімпіада-2026. Біатлон. Естафета, чоловіки
1. Франція – 1:19:55.2
2. Норвегія – +9.8
3. Швеція – +57.5
4. Німеччина – +1:48.3
5. США – +2:27.4
6. Чехія – +2:31.3
...
16. Україна +5:12.2
Повне відео гонки
Наступним біатлонним стартом на Олімпіаді-2026 стане жіноча естафета, яка відбудеться у середу, 18 лютого. Початок – о 15:45 за київським часом.
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.