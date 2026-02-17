Біатлон на Олімпіаді-2026: результати чоловічої естафети – як виступила Україна

Тарас Лесюк / © Associated Press

У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася чоловіча естафета з біатлону.

За збірну України в ній бігли Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. "Синьо-жовті" фінішували на 16-му місці.

Перший етап Підручний закінчив на шостому місці. На другому Борковський втратив вісім позицій і передав естафету 14-м.

На третьому етапі Мандзин підняв українську команду на шосту сходинку. Але втримати її на останньому етапі Лесюк не зумів – він фінішував лише 16-м, заробивши два штрафні кола на заключній стрільбі.

"Золото" у чоловічій естафеті здобула Франція, срібло" виграла Норвегія, а бронзовим призером стала Швеція.

Зазначимо, що французи вперше в історії стали переможцями чоловічої естафети на Олімпійських іграх.

Олімпіада-2026. Біатлон. Естафета, чоловіки

1. Франція – 1:19:55.2

2. Норвегія – +9.8

3. Швеція – +57.5

4. Німеччина – +1:48.3

5. США – +2:27.4

6. Чехія – +2:31.3

...

16. Україна +5:12.2

Повне відео гонки

Наступним біатлонним стартом на Олімпіаді-2026 стане жіноча естафета, яка відбудеться у середу, 18 лютого. Початок – о 15:45 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.