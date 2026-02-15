ТСН у соціальних мережах

Проспорт
266
1 хв

Біатлон на Олімпіаді-2026: результати чоловічої гонки переслідування

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Віталій Мандзин.

Максим Приходько
Віталій Мандзин

Віталій Мандзин / © Associated Press

У неділю, 15 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася чоловіча гонка переслідування з біатлону.

Україну в ній представляли двоє біатлоністів: Віталій Мандзин (стартував 24-м за підсумками спринту) та Дмитро Підручний, який розпочав гонку 27-м.

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Мандзин, який з трьома хибами посів 16-те місце. Підручний з двома штрафними колами фінішував 20-м.

"Золото" здобув швед Мартін Понсілуома, срібним призером став норвежець Стурла Легрейд, а "бронзу" виграв француз Емільєн Жаклен.

Олімпіада-2026. Біатлон. Гонка переслідування, чоловіки

1. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+1+0+0) 31:11.9

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+1+0) +20.6

3. Емільєн Жаклен (Франція, 1+0+0+2) +29.7

4. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +39.5

5. Ветле Крістіансен (Норвегія, 1+0+1+1) +44.8

6. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0+1+1) +1:06.6

...

16. Віталій Мандзин (Україна, 1+1+1+0) +2:44.1

20. Дмитро Підручний (Україна, 1+0+0+1) +3:01.3

Повне відео гонки

Сьогодні на Олімпіаді-2026 також відбудеться жіноча гонка переслідування з біатлону, яка розпочнеться о 15:45 за київським часом. Україну представлять Юлія Джима (стартуватиме 24-ю), Олександра Меркушина (42-ю) та Христина Дмитренко (54-ю).

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

