Біатлон на Олімпіаді-2026: результати жіночого масстарту

Осеан Мішлон / © Associated Press

У суботу, 21 лютого, біатлонна програма зимових Олімпійських ігор-2026 закрилася жіночим масстартом.

Україна не була представлена в цій гонці. Жодна з українок не змогла кваліфікуватися до масстарту.

Золоту медаль здобула француженка Осеан Мішлон. "Срібло" виборола її співвітчизниця Жюлія Сімон, а бронзовою призеркою стала чешка Тереза Воборнікова.

Олімпіада-2026. Біатлон. Масстарт, жінки

1. Осеан Мішлон (Франція, 1+0+0+1) 37:18.1

2. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+1+0) +6.6

3. Тереза Воборнікова (Чехія, 1+0+0+0) +7.4

4. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0+0+0) +26.6

5. Доротея Вірер (Італія, 0+1+1+0) +30.0

6. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +31.9

Зазначимо, що напередодні на Олімпіаді-2026 відбувся чоловічий масстарт з біатлону, в якому виступили зокрема два українці — Віталій Мандзин (10-те місце та Дмитро Підручний (17-те).

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту. "Синьо-жовті" завершили виступи на цих Іграх без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.